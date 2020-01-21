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Формирование правительства России

Рубль практически не отреагировал на назначение нового кабинета министров

Курс доллара по данным на 20:16 мск снизился на 0,25 копейки, а евро - на 1,25 копейки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение нового состава правительства практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов.

До опубликования указа президента курс доллара составлял 61,7975 рубля, а курс евро - 68,5625 рубля. После опубликования - курс доллара по данным на 20:16 мск снизился на 0,25 копейки, до 61,795 рубля, а курс евро - на 1,25 копейки, до 68,55 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent по данным на 20:16 мск торговался на уровне $64,68 за баррель.

 

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РоссияФормирование правительства России
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