Рубль практически не отреагировал на назначение нового кабинета министров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение нового состава правительства практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов.

До опубликования указа президента курс доллара составлял 61,7975 рубля, а курс евро - 68,5625 рубля. После опубликования - курс доллара по данным на 20:16 мск снизился на 0,25 копейки, до 61,795 рубля, а курс евро - на 1,25 копейки, до 68,55 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent по данным на 20:16 мск торговался на уровне $64,68 за баррель.