Заводы кровельных материалов в Минводах в 2019 году увеличили экспорт на 14%

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Компании "Технофлекс" и "Техноплекс" (Ставропольский край), входящие в корпорацию "Технониколь", в 2019 году увеличили экспорт продукции более чем в два раза, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

В рамках рабочей поездки во вторник производственную площадку "Технониколь" в Минеральных Водах посетил замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шевченко. Он осмотрел заводы и ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции.

"За 2019 год минераловодские предприятия "Технофлекс" и "Техноплекс" нарастили поставки экспортной продукции на 14%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время доля экспортных поставок составляет более 30%. При этом на экспорт поставляется весь ассортимент выпускаемой продукции.

Министерство отмечает, что на данный момент производственная площадка включает в себя три предприятия, выпускающие рулонные битумные материалы, утеплители из экструзионного пенополистирола и мастики. Продукция поставляется во все регионы ЮФО, а также в республики Северо-Кавказского федерального округа.

На предприятиях работают порядка 130 человек. Благодаря высокой автоматизации производственных процессов показатель производительности труда заводов на одного человека по итогам 2019 года составил 26 млн рублей.