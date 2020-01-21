Саудовская Аравия не ожидает выхода России из сделки ОПЕК+ в марте

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Встреча стран ОПЕК + в марте важна для оценки ситуации на рынке, Саудовская Аравия не ожидает выхода России из соглашения. Об этом журналистам сказал министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Я думаю, что если вы посмотрите на недавние заявления с российской стороны, то увидите, что никто не размышляет об этом", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах выхода России из сделки ОПЕК+.

Он также добавил, что встреча "важна для оценки ситуации на рынке". "Мы покажем рынку, как мы внимательны к нему, и что мы продолжаем делать нашу профессиональную работу для улучшения ситуации на рынке", - сказал он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что допускает, что в 2020 году ОПЕК+ нужно будет принять решение об увеличении добычи нефти из-за роста спроса летом. В дальнейшем России нужно будет постепенно отказываться от сокращения добычи нефти для сохранения доли на рынке и для реализации новых перспективных нефтяных проектов.

Министр добавлял, что сделка показала свою эффективность и может применяться как для увеличения, так и снижения добычи для выравнивания баланса спроса и предложения.

Новак напоминал, что ранее в рамках сделки ОПЕК+ принималось решение и об увеличении добычи нефти за счет корректировки квоты на сокращение.

Сделка ОПЕК+

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.