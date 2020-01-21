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Экономический форум в Давосе – 2020

Трамп: США введут пошлины на автомобили из ЕС в случае неудачи на торговых переговорах

При этом американский лидер не раскрыл крайний срок, к которому переговоры должны завершиться

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о серьезности намерений ввести пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон.

"Они (европейцы - прим. ТАСС) знают о том, что я собираюсь ввести пошлины, если они не заключат сделку, которая будет справедливой", - заявил глава государства в опубликованном во вторник интервью газете The Wall Street Journal, которое он дал на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Трамп не раскрыл крайний срок, к которому торговые переговоры США и ЕС должны завершиться. "Они знают, какой крайний срок установлен", - отметил президент.

Трамп в начале августа заявил журналистам, что возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется, этот вопрос не снимается с повестки переговоров Соединенных Штатов и Евросоюза. Президент США неоднократно осуждал страны ЕС за их торговую политику, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем решения китайских властей.

США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров весной и летом 2018 года. Евросоюз пытается избежать введения новых американских тарифов на автомобили европейского производства.

Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. В числе товаров, попавших под новые 25-процентные пошлины, которые применяются с 18 октября прошлого года, оказался односолодовый виски из Шотландии, некоторые виды одежды.

Теги
СШАТрамп, ДональдЭкономический форум в Давосе – 2020
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