Вице-премьер Борисов будет курировать вопросы ТЭК в кабинете Мишустина

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вопросы топливно-энергетического комплекса в новом правительстве будет курировать вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак.

"Юрий Иванович [Борисов]", - заявил он, отвечая на вопрос, кто вместо Дмитрия Козака, который не вошел в новый состав правительства, будет курировать ТЭК.

21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Борисов в нем сохранил пост вице-премьера. В прежнем составе кабмина он курировал вопросы развития оборонно-промышленного комплекса. Темы топливно-энергетического комплекса курировал Дмитрий Козак.