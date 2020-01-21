{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов: Минфин за месяц подготовит поправки в бюджет для выполнения послания президента

Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в объеме более 4 трлн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет, необходимые для реализации послания президента, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе первого заседания нового состава правительства под руководством Михаила Мишустина.

"Мы сейчас приступили к подготовке поправок в закон о бюджете. В соответствии с вашими поручениями в течение месяца министерство финансов вместе с заинтересованными ведомствами подготовит необходимые поправки", - заявил он, обращаясь к премьер-министру.

Силуанов напомнил, что задачи послания определены, в этой связи подготовлено ресурсное обеспечение реализации документа. Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в объеме более 4 трлн рублей.

"Определены источники. Источники есть на реализацию тех задач, которые поставлены в послании. И большая часть, значительная часть, и основная часть - это ресурсы федерального бюджета", - подчеркнул глава Минфина, обратившись к коллегам по правительству с просьбой подготовить все требующиеся нормативно-правовые акты в обозначенный срок.

Также Силуанов остановился на необходимости уточнения плана по реализации национальных целей развития в связи с новой постановкой задач, а также национальных проектов, в том числе и с учетом тех задач, которые не удалось решить в прошлом году. Еще одной задачей он назвал корректировку государственных программ.

"Мы исполним все эти задачи, должны исполнить в самые кратчайшие сроки", - заключил Силуанов. "Да, я знаю, что вы подготовили проект распоряжения (в этой связи - прим. ТАСС). Соответственно, сегодня, я предполагаю, что мы его подпишем к исполнению", - заметил в ответ на доклад Мишустин.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Вице-мэр Москвы назвал Решетникова стратегически мыслящим политиком
Владимир Ефимов отметил, что новый глава МЭР умеет четко ставить задачи и добиваться результатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС