Силуанов: Минфин за месяц подготовит поправки в бюджет для выполнения послания президента

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет, необходимые для реализации послания президента, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе первого заседания нового состава правительства под руководством Михаила Мишустина.

"Мы сейчас приступили к подготовке поправок в закон о бюджете. В соответствии с вашими поручениями в течение месяца министерство финансов вместе с заинтересованными ведомствами подготовит необходимые поправки", - заявил он, обращаясь к премьер-министру.

Силуанов напомнил, что задачи послания определены, в этой связи подготовлено ресурсное обеспечение реализации документа. Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в объеме более 4 трлн рублей.

"Определены источники. Источники есть на реализацию тех задач, которые поставлены в послании. И большая часть, значительная часть, и основная часть - это ресурсы федерального бюджета", - подчеркнул глава Минфина, обратившись к коллегам по правительству с просьбой подготовить все требующиеся нормативно-правовые акты в обозначенный срок.

Также Силуанов остановился на необходимости уточнения плана по реализации национальных целей развития в связи с новой постановкой задач, а также национальных проектов, в том числе и с учетом тех задач, которые не удалось решить в прошлом году. Еще одной задачей он назвал корректировку государственных программ.

"Мы исполним все эти задачи, должны исполнить в самые кратчайшие сроки", - заключил Силуанов. "Да, я знаю, что вы подготовили проект распоряжения (в этой связи - прим. ТАСС). Соответственно, сегодня, я предполагаю, что мы его подпишем к исполнению", - заметил в ответ на доклад Мишустин.