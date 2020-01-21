Джефф Безос вновь возглавил список самых богатых людей мира

ТАСС, 21 января. Глава американской компании Amazon Джефф Безос возглавил список самых богатых людей мира после того, как в течение трех дней находился на втором месте, уступив генеральному директору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно. Об этом сообщает журнал Forbes.

По его данным, состояние Безоса сейчас составляет $116,1 млрд (с 17 января оно выросло на $489 млн благодаря росту акций Amazon), а Арно за тот же период потерял $3,7 млрд, его состояние оценивается в $112,9 млрд.

Как отмечает "Форбс", акции LVMH упали во вторник на 1,1%, что связано со вспышкой нового коронавируса в Китае, который негативно повлияет на туризм и шопинг в преддверии китайского Нового года.

Согласно данным журнала, 16 декабря 2019 года Арно впервые возглавил список самых богатых бизнесменов планеты. Его состояние за один день выросло на $1,8 млрд, до $109,6 млрд, что позволило ему обогнать Безоса, состояние которого в тот момент оценивалось в $109,5 млрд. Впрочем, тогда гендиректор LVMH смог выбиться в лидеры всего на несколько минут.