Греф ожидает реформ от нового правительства

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах возглавлял Минэкономразвития, ожидает от нового правительства реформ и считает его состав "сильным". Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Все будет хорошо, сильный премьер, сильное правительство - это всегда очень хорошо. Я думаю, что будут реформы и я очень оптимистичен. У нас будет много работы, мне кажется - это хороший шанс", - сказал он.

Греф выразил надежду, что назначенный на пост министра экономического развития Максим Решетников справится со своими новыми задачами.

Экс-глава Пермского края Максим Решетников во вторник был назначен главой Минэкономразвития в новом кабинете министров. На этом посту он сменил Максима Орешкина.

Глава Сбербанка также положительно оценил назначение Андрея Белоусова на должность первого вице-премьера. "Хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает назначение Белоусова.