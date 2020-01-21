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Греф ожидает реформ от нового правительства

Глава Сбербанка считает новый состав правительства "сильным"
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Михаил Метцель/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах возглавлял Минэкономразвития, ожидает от нового правительства реформ и считает его состав "сильным". Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Все будет хорошо, сильный премьер, сильное правительство - это всегда очень хорошо. Я думаю, что будут реформы и я очень оптимистичен. У нас будет много работы, мне кажется - это хороший шанс", - сказал он.

Греф выразил надежду, что назначенный на пост министра экономического развития Максим Решетников справится со своими новыми задачами.

Экс-глава Пермского края Максим Решетников во вторник был назначен главой Минэкономразвития в новом кабинете министров. На этом посту он сменил Максима Орешкина.

Глава Сбербанка также положительно оценил назначение Андрея Белоусова на должность первого вице-премьера. "Хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает назначение Белоусова.

 

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичФормирование правительства РоссииЭкономический форум в Давосе – 2020
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