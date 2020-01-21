Трамп подтвердил договоренность с Францией о приостановке взимания цифрового налога

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон договорились приостановить до завершения 2020 года взимание в том числе с американских высокотехнологических компаний налога на работу в цифровой отрасли, введенного с прошлого года во Франции. Глава Белого дома подтвердил это в опубликованном интервью газете The Wall Street Journal.

"Мне они не то чтобы особо нравятся", - сказал Трамп, говоря об американских высокотехнологических компаниях. "Если кто-то и будет взимать налог с технологических компаний США, то это будут Соединенные Штаты", - пояснил президент страны.

Трамп, как пишет газета, сообщил, что пригрозил ввести пошлины в размере 100% на импорт французских вин, если Париж откажется приостанавливать действие налога на работу в цифровой отрасли.

Агентство AFP сообщило, что выплаты налога на работу в цифровой отрасли, введенного с прошлого года во Франции, будут приостановлены на время переговоров о введении международных правил на этот счет. Как отметил источник АФП, налог сохраняется, "но выплаты по нему, предусмотренные в апреле и ноябре, приостановлены, чтобы дать время на переговоры в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)".

Во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что планирует обсудить со своим американским коллегой Стивеном Мнучином условия итогового соглашения между США и Францией по вопросу налогообложения для компаний цифровой отрасли во время их встречи на экономическом форуме в Давосе. Ожидается, что министры проведут переговоры в среду.

В понедельник Макрон сообщил на своей странице в Twitter об "отличных переговорах" с Трампом по поводу цифрового налога. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники отметило, что Трамп согласился не вводить торговые пошлины, пока не закончатся переговоры по вопросу о цифровом налоге в рамках ОЭСР.