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Пассажиропоток аэропорта Бегишево в 2019 году вырос на 1%

Аэропорт Бегишево расположен в Тукаевском районе региона

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Аэропорт Бегишево в Татарстане по итогам 2019 года обслужил 785 тыс. пассажиров, на 1% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба аэропорта.

"По итогам года в Бегишево было обслужено 785 085 пассажиров. Предыдущий годовой максимум объема перевозок приходился на 2018 год, когда в Бегишево приняли 777 263 пассажира. Годом ранее, в 2017 году, аэропортом было обслужено 587 775 пассажиров", - говорится в сообщении.

Самыми популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и турецкая Анталья. Максимальное число пассажиров за весь год аэропорт обслужил в июле, более 83 тыс. человек. Перелеты из Бегишево в Москву составили 66% всего пассажиропотока или 515,7 тыс. пассажиров. В текущем году аэропорт намерен увеличить число рейсов Санкт-Петербург, Краснодар и Анталью.

Аэропорт Бегишево расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Камы в 21 километре от Нижнекамска и в 24 километрах от Набережных Челнов.

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