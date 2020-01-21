Справороссы рассчитывают, что новый кабмин сможет стимулировать экономический рост

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" считает новый состав правительства РФ обнадеживающим и способным стимулировать экономический рост, но окончательную оценку кадровых изменений справороссы дадут завтра. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

"Прежде всего, я бы отметил смену первого вице-премьера, она очень знаковая. Назначение [первым вице-премьером Андрея] Белоусова, на мой взгляд, подтверждает ориентировку [президента РФ Владимира] Путина и нового правительства на экономический рост, - сказал Емельянов. - Белоусов в последнее время сделал важные заявления по поводу стимулирования экономического роста. Он выступил сторонником смягчения кредитно-денежной и бюджетной политики".

Бывший первый вице-премьер Антон Силуанов, который сохранил в новом кабмине пост министра финансов, был экономическим консерватором и "ставил во главу угла стабильность", считает политик. "Меня немножко удивило сохранение в правительстве Антона Германовича Силуанова. Он, безусловно, был профессионалом своего дела, но он носитель консервативных, старых взглядов, взглядов прежнего правительства, которое не могло решать задачи экономического роста", - отметил депутат. По мнению справоросса, политика Силуанова в новом кабмине "будет несколько диссонировать" с действиями остальных министров.

Емельянов также обратил внимание на сохранение в составе правительства глав Минпромторга и Минсельхоза Дениса Мантурова и Дмитрия Патрушева, назвав обоих "высокими профессионалами". "Что касается социального блока, то президент ставил новые задачи в послании [Федеральному собранию], под эти задачи произошла смена правительства, - полагает парламентарий. - Обновление социального блока было ожидаемым".

"Первые назначения обнадеживают, подтверждают надежды нашей фракции на то, что социально-экономическая политика будет изменена. Но окончательно фракция даст оценку завтра, озвучит [глава фракции] Сергей Михайлович Миронов", - заключил Емельянов.

Президент РФ во вторник утвердил новую структуру и состав правительства РФ.