{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России
Обновлено 

ОПЕК ждет усиления сотрудничества с РФ после переназначения Новака министром энергетики

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что "повторное назначение Новака на пост министра энергетики России на данном критически важном этапе еще более укрепит сотрудничество в деле стабилизации рынка нефти в интересах потребителей и производителей"

ТАСС, 21 января. ОПЕК приветствует решение сохранить за Александром Новаком в составе нового правительства пост министра энергетики и возлагает надежды на укрепление сотрудничества с Россией. Об этом сообщил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в Twitter.

"Его повторное назначение на пост министра энергетики России на данном критически важном этапе еще более укрепит наше сотрудничество в деле стабилизации рынка нефти в интересах потребителей и производителей", - написал он.

21 января указами президента РФ Владимира Путина утверждена структура правительства РФ и состав кабмина. Свои посты в новом правительстве сохранили 12 министров, в том числе министр энергетики Александр Новак.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияБаркиндо, МухаммедФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Вице-мэр Москвы назвал Решетникова стратегически мыслящим политиком
Владимир Ефимов отметил, что новый глава МЭР умеет четко ставить задачи и добиваться результатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС