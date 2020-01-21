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Минеева: бизнес Москвы рассчитывает на поддержку нового главы МЭР в запуске проектов

Этот пост ранее занял Максим Решетников

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Предпринимательское сообщество Москвы рассчитывает на поддержку в создании новых проектов и реализации значимых инициатив от Максима Решетникова, назначенного министром экономического развития РФ в обновленном составе правительства. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил министром экономического развития РФ бывшего главу Пермского края Решетникова. Ранее эту должность занимал Максим Орешкин.

"Для московского бизнеса - лицо не новое. В 2010-2012 годах Решетников работал первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, а с 2012 по 2017 год был министром правительства Москвы и руководителем департамента экономической политики и развития города. Он - один из создателей инвестиционной стратегии Москвы на период 2014-2025 годов, то есть документа, по которому до сих пор развиваются основные направления. Думаю, что те предложения, которые готовит предпринимательское сообщество Москвы - а они созвучны с идеями бизнеса в регионах, - будут им услышаны и поддержаны", - сказала бизнес-омбудсмен столицы.

По ее словам, Москва всегда была драйвером развития экономики и внедрения новых инструментов господдержки, революционных сервисов, в столице эффективно налажено взаимодействие между бизнесом и властью.

"Уверена, что его опыт как губернатора позволит такую квинтэссенцию сделать в масштабах страны, а московский бизнес может быть больше услышан в части запуска новых сервисов и проектов", - добавила Минеева.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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