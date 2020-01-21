"Опора России" и "Деловая Россия" поддержали назначение Решетникова главой МЭР

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение на должность министра экономического развития РФ экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова является стратегически важным решением, поскольку он имеет опыт государственного управления как в Москве, так и в регионе. Об этом ТАСС рассказали президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и председатель организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

"Это решение является очень важным, поскольку Решетников занимал должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития столицы. Максим Геннадьевич всегда прислушивался к мнению малого бизнеса, в том числе "Опоры России", и мы надеемся, что наши инициативы будут приняты в работу", - сказал Калинин, напомнив, что перед новым министром стоит задача ускорения роста ВВП до уровня выше общемирового.

Репик напомнил, что Решетников в свое время был одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы на 2014-2025 годы. По его словам, у Решетникова, как и у любого губернатора, непростые отношения с министром финансов Антоном Силуановым.

"Максиму Геннадьевичу [Решетникову] придется постараться, чтобы продвигать свои инициативы, поскольку Антон Германович [Силуанов] является эталоном сохранения и накопления средств в бюджете. Мы должны понимать, что для того, чтобы ускорить рост экономики, повышать налоги не нужно, нужен лишь уровень собираемости. Мы должны переходить от модели серой экономики к прозрачной экономике, а, соответственно, и к увеличению эффективности налогового администрирования", - сказал Репик.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром экономического развития РФ бывшего главу Пермского края Максима Решетникова. Ранее эту должность занимал Максим Орешкин.