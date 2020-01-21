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Формирование правительства России

"Опора России" и "Деловая Россия" поддержали назначение Решетникова главой МЭР

Экс-губернатор Пермского края всегда прислушивался к мнению малого бизнеса, отметили собеседники ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение на должность министра экономического развития РФ экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова является стратегически важным решением, поскольку он имеет опыт государственного управления как в Москве, так и в регионе. Об этом ТАСС рассказали президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и председатель организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

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"Это решение является очень важным, поскольку Решетников занимал должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития столицы. Максим Геннадьевич всегда прислушивался к мнению малого бизнеса, в том числе "Опоры России", и мы надеемся, что наши инициативы будут приняты в работу", - сказал Калинин, напомнив, что перед новым министром стоит задача ускорения роста ВВП до уровня выше общемирового.

Репик напомнил, что Решетников в свое время был одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы на 2014-2025 годы. По его словам, у Решетникова, как и у любого губернатора, непростые отношения с министром финансов Антоном Силуановым.

"Максиму Геннадьевичу [Решетникову] придется постараться, чтобы продвигать свои инициативы, поскольку Антон Германович [Силуанов] является эталоном сохранения и накопления средств в бюджете. Мы должны понимать, что для того, чтобы ускорить рост экономики, повышать налоги не нужно, нужен лишь уровень собираемости. Мы должны переходить от модели серой экономики к прозрачной экономике, а, соответственно, и к увеличению эффективности налогового администрирования", - сказал Репик.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром экономического развития РФ бывшего главу Пермского края Максима Решетникова. Ранее эту должность занимал Максим Орешкин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим ГеннадьевичПермский крайФормирование правительства России
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