Мантуров: Минпромторг сфокусируется на обеспечении промышленностью решений нового кабмина

"Выполнение поставленных президентом России задач, обозначенных в послании Федеральному собранию, потребует еще большей консолидации усилий от промышленности по всем отраслевым направлениям. Мы сфокусируемся на том, чтобы обеспечить реализуемые правительством в обновленном составе мероприятия всей необходимой номенклатурой продукции промышленного производства", - приводит пресс-служба слова Мантурова.

Он уточнил, что имеет в виду машиностроение, химию и металлургию, фармацевтику и медицинскую промышленность, радиоэлектронную и другие отрасли.

"Важное внимание продолжим уделять процессам цифровизации и применению наилучших доступных технологий. Необходимых показателей в этих сферах невозможно решить без поддержки государства", - сказал министр, обозначив также важность реализации нацпроекта по международной кооперации и экспорту.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил новую структуру правительства РФ и его состав. Мантуров вновь был назначен главой Минпромторга - этот пост он занимает с 2012 года. Мантуров занимался промышленностью на уровне министерства с 2007 года: сначала он являлся заместителем министра промышленности и энергетики, после разделения министерств в 2008 году замминистра промышленности, а в 2012 году возглавил Минпромторг и в мае 2018 года был переназначен на эту должность.