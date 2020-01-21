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Формирование правительства России

Мишустин: передача Росимущества Минфину поможет укреплению материальной базы экономики РФ

Премьер-министр отметил, что перед ведомством стоят "очень обширные, колоссальные задачи"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство финансов России, получив в управление Федеральное агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество), сможет эффективно работать над укреплением материальной базы экономики России. Такое мнение выразил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании нового правительства, состав которого утвержден 21 января.

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"Сегодня перед Минфином стоят очень обширные, колоссальные задачи. Сегодня был подписан указ о передаче Минфину Росимущества, [есть] и другие элементы, которые дадут возможность Минфину работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности", - сказал премьер.

Он поблагодарил за сотрудничество министра финансов Антона Силуанова, с которым проработал много лет, когда занимал пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России. "Он был руководителем, который курировал в том числе Федеральную налоговую службу. За эти много лет мы совместно очень много сделали. В тех успехах, которые были у ведомств Минфина и у самого министерства, есть его [министра] огромная заслуга, и я хотел бы от всей души его поблагодарить за это", - сказал Мишустин.

Также премьер выразил благодарность Андрею Белоусову, который ранее был помощником президента, а в новом правительстве стал первым вице-премьером. "С ним мы много лет проработали еще со времен Министерства экономического развития и торговли, он всегда занимался вопросами экономики, курировал в том числе вопросы, связанные с ФНС", - добавил Мишустин. Он поблагодарил Белоусова за то, что тот принял предложение войти в состав кабмина, поздравил с назначением и пожелал удачи.

Президент России Владимир Путин подписал 21 января указ об изменениях в структуру федеральных органов исполнительной власти. Согласно документу, в частности, руководство деятельностью Росимущества передано Министерству финансов РФ. Ранее это ведомство курировалось Министерством экономического развития.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияФормирование правительства России
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