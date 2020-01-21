Глава РФПИ считает, что новый кабмин станет правительством экономического прорыва

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Новый состав кабинета министров станет правительством экономического прорыва. Такое мнение озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы видим, что посты в правительстве сохранили крайне успешные, эффективные министры. Также пришли новые люди, которые достигли значимых достижений на своих предыдущих постах. Предыдущее правительство сумело достичь макроэкономической стабильности и создать условия для роста. Новое правительство станет правительством экономического прорыва и будет, безусловно, сфокусировано на росте, увеличении инвестиций и ускорении реализации национальных проектов. То есть на выполнении тех задач, которые президент обозначил в своем послании Федеральному собранию. Мы считаем, что такие меры могут повысить экономический рост России с 2% до 3% уже в следующем, 2021 году", - сказал он.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил новую структуру правительства РФ и его состав.