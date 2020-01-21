{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава РФПИ считает, что новый кабмин станет правительством экономического прорыва

По мнению Кирилла Дмитриева, новый кабинет министров будет сфокусирован на росте, увеличении инвестиций и ускорении реализации национальных проектов

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Новый состав кабинета министров станет правительством экономического прорыва. Такое мнение озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы видим, что посты в правительстве сохранили крайне успешные, эффективные министры. Также пришли новые люди, которые достигли значимых достижений на своих предыдущих постах. Предыдущее правительство сумело достичь макроэкономической стабильности и создать условия для роста. Новое правительство станет правительством экономического прорыва и будет, безусловно, сфокусировано на росте, увеличении инвестиций и ускорении реализации национальных проектов. То есть на выполнении тех задач, которые президент обозначил в своем послании Федеральному собранию. Мы считаем, что такие меры могут повысить экономический рост России с 2% до 3% уже в следующем, 2021 году", - сказал он.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил новую структуру правительства РФ и его состав.

 

Теги
РоссияФормирование правительства РоссииЭкономический форум в Давосе – 2020
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Вице-мэр Москвы назвал Решетникова стратегически мыслящим политиком
Владимир Ефимов отметил, что новый глава МЭР умеет четко ставить задачи и добиваться результатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС