Вице-мэр Москвы назвал Решетникова стратегически мыслящим политиком

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, который работал с назначенным министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в экономическом блоке правительства Москвы, назвал его стратегически мыслящим политиком, умеющим четко ставить задачи и добиваться результатов. Такое мнение заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям высказал ТАСС.

"Максим Решетников - профессионал с большой буквы. Работая в московском правительстве, зарекомендовал себя как стратегически мыслящий политик, умеющий четко ставить задачи и добиваться результатов. Рад, что ему оказано высокое доверие. Уверен, что на новом посту Максим Геннадьевич достигнет не менее впечатляющих успехов", - сказал вице-мэр.

С октября 2009 года до декабря 2010 года Решетников занимал должность директора департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Аппарата правительства РФ, которым руководил Сергей Собянин. После назначения Собянина мэром Москвы Решетников перешел на работу в столичное правительство. С декабря 2010 года по апрель 2012 года был первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. С апреля 2012 года по февраль 2017 года - министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города. Занимался вопросами прогнозирования социально-экономического развития столицы на средне- и долгосрочную перспективу, моделирования бюджетной политики города. Является одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы на 2014-2025 годы. 6 февраля 2017 года указом президента РФ назначен врио губернатора Пермского края, сменил на этом посту Виктора Басаргина. 18 сентября вступил в должность губернатора Пермского края, победив на выборах.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил Решетникова министром экономического развития РФ. Ранее эту должность занимал Максим Орешкин.