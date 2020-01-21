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Формирование правительства России

Вице-мэр Москвы назвал Решетникова стратегически мыслящим политиком

Владимир Ефимов отметил, что новый глава МЭР умеет четко ставить задачи и добиваться результатов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, который работал с назначенным министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в экономическом блоке правительства Москвы, назвал его стратегически мыслящим политиком, умеющим четко ставить задачи и добиваться результатов. Такое мнение заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям высказал ТАСС.

"Максим Решетников - профессионал с большой буквы. Работая в московском правительстве, зарекомендовал себя как стратегически мыслящий политик, умеющий четко ставить задачи и добиваться результатов. Рад, что ему оказано высокое доверие. Уверен, что на новом посту Максим Геннадьевич достигнет не менее впечатляющих успехов", - сказал вице-мэр.

С октября 2009 года до декабря 2010 года Решетников занимал должность директора департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Аппарата правительства РФ, которым руководил Сергей Собянин. После назначения Собянина мэром Москвы Решетников перешел на работу в столичное правительство. С декабря 2010 года по апрель 2012 года был первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. С апреля 2012 года по февраль 2017 года - министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города. Занимался вопросами прогнозирования социально-экономического развития столицы на средне- и долгосрочную перспективу, моделирования бюджетной политики города. Является одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы на 2014-2025 годы. 6 февраля 2017 года указом президента РФ назначен врио губернатора Пермского края, сменил на этом посту Виктора Басаргина. 18 сентября вступил в должность губернатора Пермского края, победив на выборах.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил Решетникова министром экономического развития РФ. Ранее эту должность занимал Максим Орешкин.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичФормирование правительства России
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