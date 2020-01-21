Контроль над энергосистемой Тульской области переводят в центр управления "Тулэнерго"

ТУЛА, 21 января. /ТАСС/. Единый центр управления сетями (ЕЦУС) в Тульской области создан на базе компании "Тулэнерго" (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья"), он будет дистанционно контролировать работу подстанций и исправность линий электропередачи региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья", входящие в группу "Россети", в 2020 году планируют запустить 19 единых центров управления сетями. Строительство четырех из них, в Воронеже, Туле, Брянске и Марий Эл, завершилось в 2019 году. ЕЦУС в Тульской области, где проживает около 1,5 млн человек, будет контролировать работу более 8,7 тыс. подстанций и исправность 34,5 тыс. км линий электропередачи. Он позволяет в режиме реального времени следить за состоянием сетевого комплекса и оперативно реагировать на малейшие нарушения в сети.

"Центр соответствует всем необходимым стандартам, в первую очередь по эффективности управления. От этого напрямую зависит качество жизни людей, энергобезопасность предприятий, социальных объектов", - цитирует губернатора Алексея Дюмина пресс-служба областного правительства.

До создания ЕЦУС работу энергокомплекса контролировали через диспетчерские пункты электросетей в районах области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, автоматизированная система управления в дальнейшем позволит полностью отказаться от диспетчерских пунктов. ЕЦУС уже принял управление пятью муниципалитетами: Щекинским, Воловским и Каменским районами, Тулой и Ефремовым. "Контроль над энергосистемой будет идти в круглосуточном режиме из здания "Тулэнерго" в Туле, при этом центр будет взаимодействовать со службами администраций районов, региональным управлением МЧС", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что данные из ЕЦУС также будут поступать в Региональный центр управления, который создается в Тульской области. Он необходим для получения оперативной информации обо всех отраслях местной экономики и обмена данными между органами власти федерального, регионального и муниципального уровней. "На примере нашего субъекта центр покажет, что те задачи, которые ставит перед нами президент РФ и нацпроект "Цифровая экономика", можно решать оперативно, в режиме онлайн, и это позволит поднять управление регионом на более высокий уровень", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Компания "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком электроэнергии во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. "МРСК Центр" работает на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Костромской, Липецкой, Тверской, Смоленской, Орловской, Тамбовской и Ярославской областей. Основным акционером компаний является ПАО "Россети".