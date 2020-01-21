Титов предложит новому правительству 15 инициатив по кластерному развитию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов предложит новому правительству проект по развитию кластеров, как новых стартовых точек роста несырьевой экономики. Уже разработано 15 инициатив, сообщил он ТАСС.

"В рамках стратегии устойчивого роста несырьевого сектора экономики мы подготовим программу развития 100 кластеров, уже есть порядка 15 инициатив. Мы их предложим новому правительству. Говоря о кластерах, я подразумеваю создание частных производственных цепочек с учетом государственной инициативы", - сказал Титов.