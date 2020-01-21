Минфин разработал правила согласования госконтрактов при несостоявшихся аукционах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минфин разработал правила заключения госконтрактов с единственными поставщиками в случаях, когда конкурсы или аукционы признаны несостоявшимися, также министерство предлагает установить предельный размер начальной (максимальной) цены таких госконтрактов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснениям Минфина, правила согласования устанавливают форму обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, перевод документооборота в электронную форму с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (при проведении электронных процедур), а также исчерпывающий перечень случаев, при которых контрольный орган в сфере закупок отказывает в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем.

Отмечается, что согласованию с контрольным органом будут подлежать контракты с единственным поставщиком при электронных аукционах с предельными размерами 1 млрд рублей при федеральных контрактах и 100 млн рублей при региональных и муниципальных контрактах. При проведении иных электронных процедур устанавливаются предельные размеры в 20 млн рублей для федеральных контрактов и 10 млн рублей для региональных и муниципальных контрактов.