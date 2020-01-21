Boeing приостановила сборку самолетов 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing временно прекратила сборку самолетов серии 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф в прошлом году.

Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Две катастрофы за полгода.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

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Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную в Boeing.

Производство 737 MAX было приостановлено 20 января. Как поясняет телекомпания, Boeing, несмотря на прекращение эксплуатации, продолжала собирать эти самолеты, но более низким темпом.

Соответственно на предприятиях компании в штатах Вашингтон и Техас скопилось около 400 простаивающих 737 MAX.