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Boeing приостановила сборку самолетов 737 MAX

Производство было приостановлено 20 января

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing временно прекратила сборку самолетов серии 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф в прошлом году.

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Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную в Boeing.

Производство 737 MAX было приостановлено 20 января. Как поясняет телекомпания, Boeing, несмотря на прекращение эксплуатации, продолжала собирать эти самолеты, но более низким темпом.

Соответственно на предприятиях компании в штатах Вашингтон и Техас скопилось около 400 простаивающих 737 MAX.

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США
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