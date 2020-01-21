Мутко: новый глава МЭР Решетников имеет достаточно опыта для решения задач СКФО

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников является энергичным человеком, хорошо знающим региональную политику, ему достаточно опыта для решения задач по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которые стояли перед Минкавказом и после упразднения ведомства перешли к Минэкономразвития. Такое мнение высказал ТАСС бывший вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Министерство экономического развития РФ назначено правопреемником Минкавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

"На самом деле, опыт передачи регионов отдельным министерствам - он не совсем перспективен. Поэтому в предыдущем правительстве было ликвидировано министерство по делам Крыма, сейчас Минкавказ, остается только Дальний Восток, потому что он имеет геостратегическое значение и плюс там очень серьезные возможности экономические и финансовые. Здесь таких возможностей и ресурсов финансовых нет, есть два института развития. Я думаю, с этим (с задачами Минкавказа - прим. ТАСС) справится Министерство экономического развития, тем более новый энергичный министр, человек, который региональную политику знает", - сказал он.