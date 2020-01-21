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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Обновлено 

Boeing ожидает начала возобновления полетов 737 MAX в середине 2020 года

Cтоимость акций компании снизилась на 4,75%

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing рассчитывает на то, что возобновление эксплуатации самолетов серии 737 MAX начнется в середине текущего года. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Boeing.

Компания тем самым подтвердила сведения телеканала CNBC, который ранее во вторник со ссылкой на источники назвал июнь-июль 2020 года предполагаемым сроком возобновления полетов самолетов данной серии. "Мы информируем наших потребителей и поставщиков о том, что, как мы полагаем в настоящий момент, возобновление эксплуатации 737 MAX начнется в середине 2020 года. Эта оценка основывается на нашем опыте в области процесса сертификации [самолетов]", - говорится в сообщении.

Boeing не исключает, что ход сертификации лайнеров 737 MAX, модернизированных с учетом катастроф в Эфиопии и Индонезии, может обусловить корректировки упомянутого выше срока.

Стоимость акций Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации телеканала резко снизилась. Котировки ценных бумаг компании по состоянию на 15:11 по местному времени (23:11 мск) снизились на 15,41 доллара (4,75%) и достигли $308,75.

Газета The Wall Street Journal в декабре прошлого года информировала, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) сертифицирует новое программное обеспечение и учебные курсы для пилотов указанных самолетов в феврале или в марте. Эти действия означают, что лайнеры могут вновь начать эксплуатировать в США весной.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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