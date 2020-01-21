Эксперт: Голикова может обеспечить преемственность в работе соцблока нового правительства

МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Полностью обновленный социальный блок кабинета министров не должен начинать работу с нуля, и обеспечить преемственность в этом отношении может вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Такое мнение высказала ТАСС заместитель председателя Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ Елена Тополева-Солдунова.

Новый состав кабинета министров был объявлен во вторник, 21 января. Министром здравоохранения РФ назначен Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор, он сменил на этом посту Веронику Скворцову, которая теперь возглавит надзорное ведомство. Бывший глава Рособрнадзора Сергей Кравцов стал главой Минпросвещения, а занимавший пост замминстра финансов Антон Котяков теперь будет отвечать за Министерство труда и социальной защиты. В социальном блоке свой пост удалось сохранить вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

"Про преемственность очень важно, и тут большая надежда на Татьяну Алексеевну [Голикову], которая единственная остается, и, как человек очень опытный и мудрый, она, безусловно, знает все сильные и слабые стороны тех людей, которые покидают свои посты. Я очень надеюсь, что именно она станет гарантом преемственности и того, чтобы все лучшее все-таки было сохранено и чтобы все новые не начали с чистого листа", - сказала она.

При этом во всех министерствах соцболока, по словам зампреда совета, есть ценные кадры на разных постах, и это люди, которые очень открыты к диалогу с общественностью. "Очень хотелось бы, чтобы новые руководители сохранили ценный кадровый состав", - добавила эксперт, отметив, что можно было бы консультироваться с общественностью при кадровых перестановках. "Мы работаем не просто в диалоге, а в тесной связке, и многие решения и на уровне законов, и другие, принимаются в совместной работе. Общественность знает хорошо, кто на что способен и кто что может. Поэтому, наверное, было бы важно, если бы эту общественность спросили и ней посоветовались", - уточнила она. По ее словам, еще одно важное поле деятельности, где важно сохранить преемственность, - работа Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.

Новые цели, новые министры

Тополева-Солдунова напомнила, что сейчас во внутренней политике России основой вектор - социальная ориентированность государства и направленность мер на поддержку семьи и повышение качества жизни людей. "Это самая главная задача, которая должна стоять перед правительством, и неважно, кто это - это финансовый блок или это промышленный или тем более социальный", - добавила она.

"Наверное, неслучайно, что у нас министром труда и социальной защиты будет человек из Минфина, потому что реально расходы предстоят большие", - указала Тополева-Солдунова. Дополнительные расходы социального характера, как отметила эксперт, должны быть максимально хорошо рассчитаны, должны быть максимально адресными и принести значимые изменения.

Важная задача, по ее мнению, чтобы "люди чувствовали себя достойно", чтобы повысились качество и безопасность жизни, чтобы семьи чувствовали безопасность и устойчивость к внешним обстоятельствам. "Потому что если они будут уверены, что дети будут обеспечены, несмотря на какие-то очередные новые реформы или изменения в статусе этих родителей, то можно ожидать и улучшения демографической ситуации", - сказала она.