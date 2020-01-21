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Экономический форум в Давосе – 2020

"Лукойл" примет участие в разработке двух перспективных месторождений в Азербайджане

Речь идет о газовом месторождении "Нахчыван" и нефтегазовом "Гошадаш"

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Российская компания "Лукойл" будет участвовать в разработке перспективных месторождений в Азербайджане - газового "Нахчыван" и нефтегазового "Гошадаш". Решение об этом принято на состоявшейся во вторник на полях Всемирного экономического форума в Давосе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы "Лукойл" Вагита Алекперова.

"На встрече были обсуждены вопросы совместной разработки с компанией "Лукойл" азербайджанских месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" и принято решение об этом", - говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства. На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между азербайджанской госкомпанией Socar и "Лукойл".

Соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гошадаш" в Каспийском море было подписано 1 сентября 2018 года в Сочи в рамках визита Алиева.

Месторождение "Нахчыван" также расположено в Каспийском море, в 55 км от берега. Оно была выявлено в 1960 году в результате сейсморазведки. По данным Socar, запасы газа в "Нахчыване" оцениваются в 300 млрд куб. м.

Теги
АзербайджанРоссияЭкономический форум в Давосе – 2020
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