Эксперты ждут от нового правительства реализации мер по ускорению темпов роста экономики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Эксперты ожидают от нового правительства реализации мер по ускорению экономического роста и выполнения послания президента, а новое распределение сил считают справедливым. По их мнению, структура нового кабинета министров подтверждает, что внимание будет сфокусировано на реализации нацпроектов.

Как отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова, у нового правительства есть задача реализовывать уже имеющуюся повестку более эффективно, а также выполнять послание президента.

"В послании президента не сказано, что нам нужно прорабатывать, разрабатывать новую стратегию, там все предельно четко сказано. Там ориентиры по экономическому росту не ниже мировых, темп роста инвестиций не ниже 5%. Там ключевые цифры заданы. Сказано также, что мы через реализацию нацпроектов это делаем, в том числе в социальной сфере", - заявила Орлова ТАСС.

"Поскольку мы сейчас должны попробовать сделать попытку оттолкнуться от макроэкономической стабильности, созданной при непосредственном участии Антона Германовича [Силуанова], оттолкнуться от нее и уйти в рост, для этого нужен человек, который в первую очередь думает о будущем и об инвестициях в новые проекты, а не о том, как сэкономить или не допустить злоупотребления в распоряжении существующими ресурсами", - рассказал ТАСС глава объединения "Деловая Россия" Алексей Репик.

По оценке Орловой, у прошлого правительства была задача по бюджетной консолидации, поэтому совмещение Антоном Силуановым должности первого вице-премьера и министра финансов было оправдано. При этом структура нового правительства говорит о том, что внимание смещается с бюджетной политики на поиск механизмов роста экономики и пока таким инструментом являются нацпроекты.

Также, по оценкам экономиста, переход Росимущества из ведения Минэкономразвития в ведение Минфина является "более оправданным, потому что это управление госсобственностью и получение доходов от более эффективного управления".

Реализация нацпроектов

"Эта структура кабинета [министров] и назначение главой Минэкономразвития [Максима] Решетникова подтверждает, что у нового правительства будет сфокусировано внимание на реализации нацпроектов, потому что у многих членов нового кабинета министров опыт либо в строительной области, либо в регионах. Это, скорее всего, поможет реализовать нацпроекты на местах", - подчеркнула Орлова.

Комментируя назначение Андрея Белоусова на пост первого вице-премьера, Орлова отметила, что он является специалистом по федеральным и инвестиционным программам. Его назначение подтверждает желание правительства реализовать нацпроекты, "чтобы нацпроекты остались не такой концепцией теоретической, а чтобы они действительно воплотились в новую инфраструктуру страны".

Репик отметил, что новому первому вице-премьеру Андрею Белоусову придется "взять на себя бремя ответственности за реализацию национальных проектов и достижение национальных целей развития, которые были сформированы в указе, к участию в подготовке которого он имел самое непосредственное отношение".

Экономический блок

Алексей Репик считает, что Антон Силуанов - "лучший специалист за десятилетия в вопросах, связанных с обеспечением прозрачности, транспарентности и, главное, сохранности бюджета РФ, а также в части наполнения и в части расходования [бюджета] он профессионал не просто мирового уровня, а лучший в мире".

По его словам, он является "хрестоматийным министром финансов". Кроме того, "в нем управляющий развитием никогда бы не смог победить "хранителя" и человека, который бьется за сохранность, за доскональную защиту интересов бюджета РФ".

Репик, комментируя назначение Максима Решетникова на должность главы Минэкономразвития, отметил, что у него намного больше сейчас регионального опыта.

"Все-таки мы понимаем, что страна - это далеко не только столица. В этом плане у Максима Геннадьевича [Решетникова] есть очень важный дополнительный момент - он понимает проблематику экономической ситуации в субъектах РФ, в разных субъектах - и в богатых мегаполисах, таких так Москва, и в регионах более отдаленных, таких как Пермский край, который не самый бедный, но точно не самый простой", - подчеркнул Репик.

"В этом плане, мне кажется, сейчас все очень справедливо и резонно", - резюмировал глава "Деловой России".

Ожидания рынка

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг в беседе с ТАСС отметил, что новый премьер-министр Михаил Мишустин и сохранение за Силуановым должности министра финансов - "хороший знак". По его словам, инвесторам нравятся Мишустин и Силуанов.

"Рост соцподдержки несет риски инфляции, но, скорее всего, будет сопровождаться повышением адресности. Поэтому проинфляционное давление оцениваю как умеренное", - добавил аналитик.

Вайсберг добавил, что оценка реализации послания президента в сумму 450 млрд рублей в 2020 году, за 4 года - 4 трлн рублей - свидетельствует о том, что новые власти "явно надеются равномерно наращивать, частично перераспределяя внутри бюджета".