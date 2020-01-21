Эксперт: назначение Белоусова знаменует новый этап экономической политики правительства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение Андрея Белоусова первым заместителем председателя правительства РФ свидетельствует о начале нового этапа для экономического блока кабмина. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Приход Белоусова - точно некий новый этап в работе экономического блока, - считает Костин. - Это связано, очевидно совершенно, с необходимостью усилить работу по нацпроектам". Новый первый вице-премьер, полагает политолог, в большей степени, нежели предшественник, "ориентирован на доступность кредита, на использование государственных инвестиций".

Для ускорения реализации нацпроектов Костин назвал крайне важным назначение новым главой Минэкономразвития Максима Решетникова. "В России, наконец, появился министр экономического развития, который имеет опыт работы в качестве главы субъекта РФ, который понимает, как действуют важные государственные программы, которые обсуждаются в высоких кабинетах, работают, что называется, на земле", - пояснил собеседник агентства.

К причинам смены социального блока кабмина эксперт отнес претензии к работе профильных министерств и необходимость "придать новый импульс, новую энергию, ускорение" их деятельности.

Сохранение наиболее эффективных

Говоря о других тенденциях, нашедших отражение в новом составе правительства, политолог обратил внимание на преемственность силового блока. "Сменился только министр юстиции <…>, что в общем можно расценивать как положительную оценку, кредит доверия", - отметил он.

"Было очевидно, что самые популярные министры, скорее всего, останутся. Это касалось только [главы МИД Сергея] Лаврова и [главы Минобороны Сергея] Шойгу, - продолжил Костин. - Был ожидаем подход, согласно которому будут сохранены наиболее эффективные министры, которые лучшие практики предыдущего состава будут продолжать реализовывать, делиться опытом".

Отвечая на вопрос о причинах ликвидации Минкавказа, собеседник ТАСС высказал мнение, что оно выполнило изначально поставленные перед ним задачи. "Для нового этапа должен быть сформулирован новый подход в новой государственной концепции территориального развития", - добавил он.

Технократия с российской спецификой

Новое правительство Костин в целом охарактеризовал как "технократическиое", но с учетом российских политических реалий. "Я просто считаю, что здесь слово "технократ" нельзя использовать в его классическом понимании - некий профессионал, эффективный, который действует без каких-то идеологических приоритетов, жестко нацеленный на результат, - пояснил он. - Система формирования власти в России подразумевает то, что эти технократы должны разделять политические приоритеты главы государства".

"Можно сказать, что вообще наступает время технократов. Для политических дискуссий есть другие места: выборы, представительные органы власти. Исполнительная власть должна работать в режиме единой команды, выполняя те задачи, которые поставлены главой государства", - заключил политолог.