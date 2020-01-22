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РБК: МЭР указало на рост объема экспорта нефти из РФ из-за санкций США

По информации издания, за период с января по ноябрь 2019 года физический объем экспорта российской нефти в Турцию вырос в 4,5 раза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ на основании статистики Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ пришло к выводу, что увеличение экспорта нефти из России за 11 месяцев 2019 года связано с введением американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на комментарий ведомства.

По информации издания, за период с января по ноябрь 2019 года физический объем экспорта российской нефти в Турцию вырос в 4,5 раза - с 1,69 до 7,55 млн тонн по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В Минэкономразвития объяснили это тем, что ряд турецких НПЗ был переориентирован на российское сырье после введения санкций против Ирана. Также по причине санкций против Венесуэлы за отчетный период поставки нефти в США увеличились с 1,38 до 4,28 млн тонн, что в 3,1 раза больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

Ранее ФТС сообщила, что физический объем экспорта нефти за январь-ноябрь 2019 года вырос на 3,8%, до 245,84 млн т. При этом доходы от экспорта нефти сократились на 5,8%, до $111,59 млрд.

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Россия
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