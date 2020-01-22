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СМИ: за утечкой данных японской компании Mitsubishi Electric стоят хакеры из Китая

В ходе атаки был получен несанкционированный доступ по крайней мере к 120 компьютерам и 40 серверам компании

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Две группы китайских хакеров причастны к масштабной утечке данных одного из крупнейших японских производителей электроники Mitsubishi Electric. Об этом сообщила в среду газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По сведениям издания, речь идет об организациях Tick и BlackTech. В качестве целей для атак и кражи конфиденциальной информации они и ранее зачастую выбирали японские, а также тайваньские компании. Согласно предварительному расследованию, хакеры BlackTech впервые попытались получить доступ к серверам Mitsubishi Electric в 2017 году, однако тогда их действия были пресечены.

Активность хакеров возобновилась вновь летом прошлого года. В результате их действий, как сообщала корпорация, произошла утечка личных данных более чем 8 тыс. человек, включая вышедших на пенсию сотрудников. В Mitsubishi Electric также считают, что хакеры пытались добыть данные, связанные с оборонными заказами, электрификацией и железнодорожной отраслью.

На прошлой неделе стало известно о крупной хакерской атаке на Mitsubishi Electric, в ходе которой был получен несанкционированный доступ по крайней мере к 120 компьютерам и 40 серверам компании.

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ЯпонияКитай
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