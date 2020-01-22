"Известия": Сбербанк и "Тинькофф" начали тестирование лицевой биометрии в банкоматах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сбербанк и "Тинькофф" запустили пилотное тестирование банкоматов с функцией распознавания лиц, использование которых возможно без наличия карты. Об этом в среду сообщает газета "Известия" .

По информации издания, Сбербанк испытывает лицевую биометрию на нескольких устройствах, расположенных в тех офисах, где клиенты не обслуживаются лично. Банк "Тинькофф" проводит тестирование подобных банкоматов в торговых центрах Москвы. На данном этапе устройства способны распознать лица сотрудников банка, однако по итогам пилотного этапа идентификацию по лицевой биометрии планируется расширить на всех клиентов.

Руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов отметил "Известиям", что кредитная организация планирует запуск распознавания лица в банкоматах в 2020 году. Возможность использования подобной технологии рассматривают и в Промсвязьбанке, банке "Ак Барс" и Райффайзенбанке.

Директор проектов офиса ЕБС (Единой биометрической системы) "Ростелекома" Сергей Алборов пояснил газете, что наиболее безопасным способом идентификации является распознавание рисунка вен ладони. По его словам, для подделки отпечатка ладони необходимо специальное оборудование, а фальсификация при помощи макета невозможна, так как считыватель в банкомате определяет температуру руки. Алборов добавил, что такие способы биометрии, как отпечаток пальца или фото можно использовать в качестве дополнительного фактора подтверждения личности.

О системе

В марте 2018 года сообщалось, что правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. ЦБ РФ является инициатором (наряду с Минкомсвязью) создания платформы. Созданная им ассоциация "Финтех" ("Ростелеком" является ее участником) готовит предложения по регулированию использования биометрических данных граждан и требования к системе. Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.

Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, образования и в других областях.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что оператор планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы 200 млн рублей.