Фермеры Крыма в 2020 году планируют начать поставки устриц в Армению и Казахстан

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Фермеры Республики Крым планируют в 2020 году начать поставки мидий и устриц, выращенных на полуострове в ряд стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности в Армению, Белоруссию и Казахстан, сообщил ТАСС зампредседателя совета министров - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

"В 2020 году планируется дальнейшее наращивание объемов производства мидий, устриц, креветок, других объектов аквакультуры до 2680 тонн, поставки продукции будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль, Тюмень, на Северный Кавказ. Также планируется экспорт в страны таможенного союза: Казахстан, Армению и Белоруссию", - сказал он.

По словам вице-премьера, в 2019 году в Крыму произведено 2628 тонн аквакультуры, в том числе 1424 тонны мидий и устриц, в 2018 году - 1138 тонн устриц и мидий. В регионе осуществляют деятельность около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 10 хозяйств марикультуры. Реализуется пять инвестиционных проектов по выращиванию мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и лососевых пород в Джанкойском, Сакском, Раздольненском районах и городе Судак на сумму более 200 млн рублей.

Ранее зампредседателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико сообщала, что экспорт сельскохозяйственной продукции Крыма, по предварительным итогам 2019 года, составил 17,2 млн долларов, что в 3,4 раза больше, чем в 2018 году. Республика экспортирует сельхозпродукцию в 13 стран, поставляет зерно в Сирию, Саудовскую Аравию, Египет и Ливан. Основные виды экспортной продукции региона - мясо птицы, крепкие спиртные напитки и винодельческая продукция.