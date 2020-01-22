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Счетная палата проверила эффективность использования лесных ресурсов

По данным ведомства, достоверная информация о большей части леса в России отсутствует

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Счетная палата провела проверку эффективности использования лесных ресурсов в 2016-2018 годах. По данным ведомства, достоверная информация о большей части леса в России отсутствует, говорится в опубликованном в среду отчете.

По данным ведомства, за последние три года покрытая лесом площадь в России сократилась на 2,1 млн га, или 0,3%, и по состоянию на 1 января 2019 года составила 768,1 млн га, общий запас древесины в лесах сократился на 232,8 млн куб. м, увеличилась площадь спелых и перестойных древостоев на 1,1 млн га, или 0,3%, что свидетельствует о неосвоенности лесов и низких темпах их эксплуатации.

"Лесные планы, утвержденные в 2019 году на 10-летний период Забайкальского и Приморского краев, Архангельской, Костромской, Иркутской и Вологодской областей требуют актуализации в связи с изменением границ защитных, эксплуатационных и резервных лесов, изменениями в лесном законодательстве Российской Федерации, а также корректировки в связи с наличием технических ошибок", - говорится в материалах Счетной палаты.

Лесохозяйственные регламенты лесничеств Костромской, Архангельской, Вологодской и Иркутской областей, Приморского края также требуют актуализации в связи с изменением площади земель лесного фонда, указывает ведомство.

"Лесоустройство, имеющее давность более 10 лет, составляет 85%. Это свидетельствует об отсутствии достоверной информации о лесе на этой территории", - отмечает Счетная палата.

Ущерб от пожаров

В течение последних трех лет пожары, неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы являются основными причинами гибели лесов в России, указывает Счетная палата.

"Основными причинами повреждения и гибели лесов являлись лесные пожары, площадь которых в 2018 году составила 2712,2 тыс. га, неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы - 1855,4 тыс. га. Повреждения насекомыми (следующая по значимости причина гибели лесных насаждений) - 1593,9 тыс. га. Болезни леса, а также антропогенные и непатогенные факторы привели к гибели 805,5 тыс. га леса", - говорится в отчете.

Динамика ущерба от лесных пожаров в проверенных субъектах различна.

"Наибольший ущерб от лесных пожаров составлял: в Иркутской области в 2016 году - 9,2 млрд рублей, в 2017 году - 5,8 млрд рублей, в 2018 году - 1 млрд рублей, в Приморском крае в 2017 году - 6,7 млрд рублей, в 2018 году - 582,7 млн рублей. Ущерб увеличился за три года в Забайкальском крае (с 31,9 млн рублей до 58,7 млн рублей), в Костромской области (с 77,5 тыс. рублей до 18,9 млн рублей)", - говорится в материалах Счетной палаты.

 

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