Греф считает, что у России есть шанс улучшить экономическую политику

ТАСС, 22 января. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу CNBC .

"Я очень оптимистичен. Я считаю, у России есть исторический шанс значительно улучшить свою экономическую политику и достичь экономического роста выше среднемирового уровня. Я думаю, выше 4% или даже 5%, и 6% - это то, что нам необходимо. Если экономическая политика будет более эффективной, то этого вполне можно достичь", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста оценить мнение международных экономических экспертов, считающих, что годовой экономический рост России благодаря проведению реформ может превысить 4%.

Согласно прогнозу Банка России, темпы роста ВВП РФ будут ускоряться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году. Прогноз Минэкономразвития РФ предполагает ускорение роста ВВП РФ с 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году.