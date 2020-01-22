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Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года

Согласно документу, объем экспорта российской электронной продукции должен достичь $12 млрд

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

"Предусматривается, что доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) - 59,1%, объем экспорта электронной продукции - 12 млрд 20 млн долларов США", - отмечается в сообщении.

Как говорится в стратегии, в 2018 году объем экспорта российской электронной продукции составил $4,160 млрд. Таким образом, речь идет о росте почти в три раза.

В 2018 году объем выручки организаций отрасли составил 1,868 трлн рублей, а доля гражданской продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) - 50,3%; доля гражданской электронной продукции, произведенной российскими организациями, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) - 31%. Доля электронной продукции, произведенной российскими организациями, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) достигла 50,8%.

В рамках стратегии в 2020-2021 годы планируется увеличение доли российской электроники на внутреннем рынке в основном за счет традиционных рынков и национальных проектов, а также подготовка активного продвижения на международные рынки, в 2022-2025 годах - продвижение российской электроники на существующие и выход на новые международные рынки, включая комплексные предложения и партнерства с иностранными партнерами, а также масштабирование инвестиционных проектов. В 2026-2030 годах предполагается обеспечение лидирующих позиций отрасли на перспективных рынках и глобального технологического лидерства.

В настоящее время доля электронной промышленности в валовом внутреннем продукте РФ составляет 1,8%, в стране насчитывается 1600-1700 предприятий отрасли, в том числе 422 организации с госучастием (обеспечивают 55% выручки), 1200 организаций с частным российским капиталом (23% отраслевой выручки) и 30 организаций с иностранным капиталом (до 22% отраслевой выручки).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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