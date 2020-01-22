В Калининградской области запускают программу кредитования бизнеса под 1%

КАЛИНИНГРАД, 22 января. /ТАСС/. Программа льготного кредитования бизнеса "Восток", по которой можно получить от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых, начнет действовать в Калининградской области с 23 января, написал в среду на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.
"Уже в четверг [23 января] официально запускаем программу льготного кредитования "Восток" на территории 11 городских округов Калининградской области. Как и планировали, распределим первые 300 млн рублей на льготные займы в сумме от 2 млн до 50 млн рублей всего под 1% годовых сроком на семь лет. На них могут претендовать как действующие, так и новые бизнес-проекты", - написал Алиханов.
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Уже в четверг официально запускаем программу льготного кредитования «Восток» на территории 11 городских округов Калининградской области. Как и планировали, распределим первые 300 млн рублей на льготные займы в сумме от 2 млн до 50 млн рублей всего под 1% годовых сроком на 7 лет. На них могут претендовать как действующие, так и новые бизнес-проекты. ⠀ Условий для получения поддержки немного: география, соответствие целям займа (пополнение оборотных средств или инвестиционные цели), обязательства по созданию рабочих мест, залоговое обеспечение, софинансирование. ⠀ Подробности – в Центре поддержки предпринимательства @mbkaliningrad. #МФЦдлябизнеса #успевайподавай #ВостокЖив #работаем
Условиями для получения поддержки являются реализация проекта в 11 муниципалитетах на востоке области, использование займа на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели, обязательства по созданию рабочих мест, залоговое обеспечение, софинансирование в объеме не менее 20% от общего бюджета проекта.
Согласно данным областного Центра поддержки предпринимательства, займы не могут предоставляться кредитными и страховыми организациями за исключением потребительских кооперативов, инвестиционным фондам, негосударственными пенсионными фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам. Поддержку также не смогут получить участники соглашений о разделе продукции, игорный бизнес, компании, являющиеся нерезидентами РФ, предприятия, ведущие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
Действие программы "Восток" распространяется на Гвардейский, Гусевский, Неманский, Краснознаменский, Озерский, Славский, Советский, Полесский, Правдинский, Черняховский городские округа и Нестеровский район области.