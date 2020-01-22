В Калининградской области запускают программу кредитования бизнеса под 1%

КАЛИНИНГРАД, 22 января. /ТАСС/. Программа льготного кредитования бизнеса "Восток", по которой можно получить от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых, начнет действовать в Калининградской области с 23 января, написал в среду на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Уже в четверг [23 января] официально запускаем программу льготного кредитования "Восток" на территории 11 городских округов Калининградской области. Как и планировали, распределим первые 300 млн рублей на льготные займы в сумме от 2 млн до 50 млн рублей всего под 1% годовых сроком на семь лет. На них могут претендовать как действующие, так и новые бизнес-проекты", - написал Алиханов.