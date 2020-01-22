В Токио рассказали, что Карлос Гон прогнозировал банкротство Nissan через три года

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Бывший руководитель франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон считал, что Nissan при сохранении текущего состояния бизнеса может стать банкротом в течение трех лет. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио юрист Нобуо Гохара, который общался с Гоном в конце прошлого года и собирал информацию по его делу.

"Он сказал, что Nissan, вероятно, станет банкротом через два-три года", - заявил Гохара. При этом, по его словам, Гон не привел каких-либо конкретных данных, чтобы подкрепить свое мнение. Юрист также отметил, что Гон продолжает считать сфабрикованным дело против него.

Гохара считает, что побег Гона из Японии, где он находился под домашнем арестом после выхода из тюрьмы под залог, является явным нарушением законодательства. Тем не менее, по словам юриста, к этому привели в том числе затянутые судебные процедуры в Японии. Изначально суд по делу Гона был намечен на весну этого года, однако затем появилась информация о его переносе на 2021 или даже 2022 год.