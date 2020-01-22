В Минфине заявили, что схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка почти доработана

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Схема дорабатывается, она почти доработана", - сказал Моисеев, не раскрыв деталей схемы.

Говоря о том, какое ведомство станет собственником пакета акций Сбербанка, Моисеев отметил, что вся госсобственность находится в распоряжении Росимущества.

Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция).

Обсуждение вопроса

В декабре 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф в конце декабря сообщал, что вопрос передачи другой госструктуре пакета акций Сбербанка, которым сейчас владеет Банк России, не обсуждался с кредитной организацией. Банкир отметил, что Сбербанку комфортно работать с ЦБ в качестве акционера. По словам Грефа, одной из причин обсуждения вопроса о смене акционера мог стать вопрос дивидендов.