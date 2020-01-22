Минфин рассмотрит вопрос продажи алмазов в Гохран при подготовке поправок в бюджет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) обратилась в Минфин России с предложением реализовать в 2020 году в Гохран значительную часть алмазного сырья "Алросы". Этот вопрос будет рассматриваться при подготовке весенних поправок в федеральный бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Обращалась, действительно, Республика Саха (по вопросу реализации значительной части сырья в Гохран - прим. ТАСС), обращение рассматривается. Наш ответ был - что мы наблюдаем внимательно за рынком и видим, что в последние два месяца года рынок алмазного сырья действительно улучшился, но остается вопрос: это был всплеск к концу года или устойчивое улучшение? Обращение пришло после принятия о втором чтении проекта федерального закона о бюджете в на 2020 год, поэтому мы будем рассматривать вопрос при подготовке поправок весенних в федеральный бюджет", - сказал он.

Глава Якутии Айсен Николаев неоднократно говорил, что в условиях негативной конъюнктуры на алмазном рынке, когда существуют риски потери бюджетом Якутии значительных сумм, можно рассмотреть меры господдержки - такие, как закупки алмазов в Гохран. В последний раз Гохран закупал значительные объемы алмазного сырья в 2009 году, когда продажи на рынок практически остановились. Лимит на закупки драгметаллов и драгкамней в Гохран в 2020 году составляет 10,5 млрд рублей.

Продажи "Алросы" в 2019 году упали на 26%, до $3,34 млрд, однако со второго полугодия компания отмечала признаки стабилизации спроса на алмазы на фоне постепенного восстановления баланса на рынке. Особенно это проявилось по итогам декабря, когда "Алроса" увеличила реализацию продукции на 11% к уровню 2018 года и в 1,3 раза - к ноябрю 2019 года.

В 2020 году "Алроса" рассчитывает добыть 34,3 млн карат алмазов, продать - 37-39 млн карат.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%, еще 6% приходится на предприятие Catoca в Анголе, в котором "Алроса" владеет 41%.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.