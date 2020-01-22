Мишустин назначил руководителем Росреестра заместителя полпреда президента в ДФО

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Росреестра Олега Скуфинского. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина. До этого Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Назначить Скуфинского Олега Александровича руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе.

До назначения главой Росреестра с 2018 года Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Ранее был заместителем министра по развитию Дальнего Востока, до этого - помощником министра по развитию Дальнего Востока.

Трудовую деятельность Скуфинский начал в 1998 году, работал в управлении оценки недвижимости Министерства по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

С декабря 2008 года являлся председателем Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, с 2011 был членом правления ТПП РФ.

С 2012 года работал представителем уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей по имущественным правам, кадастрам и земельным отношениям. Кроме того, руководил рабочей группой "Оптимизация процедур регистрации собственности" Агентства стратегических инициатив, в наблюдательный совет которого входят президент России Владимир Путин и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Под руководством Скуфинского была разработана дорожная карта, план мероприятий "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".