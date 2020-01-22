В "Транснефти" сообщили, что все поставки компании в Казахстан идут по графику

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трубопроводная система "Транснефти" работает в штатном режиме, несмотря на снижение Казахстаном прокачки нефти в Китай из-за превышения хлорорганических соединений, поставки идут по графику. Об этом ТАСС сообщил в среду официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Система "Транснефти" работает штатно, все поставки, в том числе и на Казахстан, и из Казахстана идут по графику", - сказал он.

16 января при приеме нефти компании "СНПС - Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции. В тот же день был остановлен прием нефти от "СНПС - Актобемунайгаз" до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти.

На фоне снижения объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, Министерством энергетики Казахстана скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая.

На 22 января 2020 года прием нефти от "СНПС - Актобемунайгаз" не возобновлен. В настоящее время транспортировка по системам магистральных нефтепроводов Казахстана осуществляется согласно скорректированному графику.