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Формирование правительства России

Источник: новый глава Минэкономразвития планирует 22 января встречу с замами

Президент Владимир Путин назначил Максима Решетникова министром экономического развития 21 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый министр экономического развития РФ Максим Решетников планирует сегодня встретиться со своими заместителями и директорами департаментов, сообщил ТАСС источник в окружении министра.

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"Сегодня у министра планируется встреча с замами и директорами департаментов", - сказал собеседник агентства.

21 января президент РФ Владимир Путин назначил Решетникова, ранее занимавшего должность губернатора Пермского края, министром экономического развития РФ.

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом преобразованиями.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичФормирование правительства России
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