Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже упали на 6%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% - до 48,91 рубля за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки.

Минимальной ценой ценных бумаг в ходе торговой сессии стала отметка 48,82 рубля (-6,2%).

Привилегированные акции компании опускаются на 1% - до 37,26 рубля за штуку.

Снижение котировок "Сургутнефтегаза" происходит в отсутствие корпоративных новостей. Бумаги компании начали демонстрировать отрицательную динамику в ходе предыдущей торговой сессии. Так, согласно данным торгов на 17:00 мск, обыкновенные акции падали накануне на 5% - до 51,295 рубля за штуку.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.