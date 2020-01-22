{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже упали на 6%

Они подешевели до 48,91 рубля за бумагу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% - до 48,91 рубля за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки.

Минимальной ценой ценных бумаг в ходе торговой сессии стала отметка 48,82 рубля (-6,2%).

Привилегированные акции компании опускаются на 1% - до 37,26 рубля за штуку.

Снижение котировок "Сургутнефтегаза" происходит в отсутствие корпоративных новостей. Бумаги компании начали демонстрировать отрицательную динамику в ходе предыдущей торговой сессии. Так, согласно данным торгов на 17:00 мск, обыкновенные акции падали накануне на 5% - до 51,295 рубля за штуку.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: бывший вице-премьер Акимов может возглавить "Почту России"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС