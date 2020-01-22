{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Абрамченко: новый глава Росреестра должен завершить внедрение ФГИС ЕГРН в Москве

Вице-премьер отметила, что всего необходимо завершить внедрение в 24 субъектах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко, ранее руководившая Росреестром, считает задачей нового главы ведомства Олега Скуфинского завершение внедрения федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), прежде всего в Москве и Подмосковье.

"Коротко о тех задачах, которые должны быть выполнены в 2020 году. Сейчас необходимо будет завершить внедрение ФГИС ЕГРН в 24 субъектах РФ. Я бы предложила начинать с больших территорий: Москвы, Московской области, с крупных субъектов Российской Федерации", - сказала Абрамченко в среду, представляя коллективу Росреестра нового руководителя.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
Реклама на ТАСС
Международный аэропорт Владивостока впервые обслужил 3 млн пассажиров
На внутренних направлениях чаще всего пассажиры летали в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС