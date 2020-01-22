Абрамченко: новый глава Росреестра должен завершить внедрение ФГИС ЕГРН в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко, ранее руководившая Росреестром, считает задачей нового главы ведомства Олега Скуфинского завершение внедрения федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), прежде всего в Москве и Подмосковье.

"Коротко о тех задачах, которые должны быть выполнены в 2020 году. Сейчас необходимо будет завершить внедрение ФГИС ЕГРН в 24 субъектах РФ. Я бы предложила начинать с больших территорий: Москвы, Московской области, с крупных субъектов Российской Федерации", - сказала Абрамченко в среду, представляя коллективу Росреестра нового руководителя.