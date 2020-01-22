Госдума планирует заслушать отчет Счетной палаты за 2019 год до 10 февраля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума ждет представления отчета о работе Счетной палаты за 2019 год в срок до 10 февраля, заявила в среду руководитель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Вы знаете, что на апрель месяц у нас с вами запланирован отчет правительства Российской Федерации. Мы в этом году планируем отчет Счетной палаты поставить перед отчетом правительства", - сказала она на заседании комитета.

"Поэтому было направлено письмо, до 10 февраля мы ждем этот отчет в Государственной думе", - добавила депутат.

В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил отчет о деятельности своего ведомства за 2018 год в начале июля.

В соответствии с законом "О Счетной палате РФ" контрольное ведомство представляет в палаты Федерального собрания, подотчетным которому является, ежегодный отчет о своей работе, утверждаемый коллегией Счетной палаты и подлежащий обязательному опубликованию. Годовой отчет состоит из сводной части, содержащей общие данные, характеризующие работу Счетной палаты в целом, и их анализ, и отчетов о работе по направлениям деятельности Счетной палаты.