Международный аэропорт Владивостока впервые обслужил 3 млн пассажиров

ТАСС, 22 января. Международный аэропорт Владивостока благодаря открытию новых направлений впервые за свою историю в 2019 году обслужил 3 млн пассажиров, что на 17% выше, чем в 2018 году, сообщается в среду на сайте аэропорта.

"Впервые в истории аэропорта пассажиропоток превысил отметку в 3 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

Наибольший рост пассажиропотока на внутренних направлениях обеспечили рейсы в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск, на международных - рейсы из Владивостока в Сеул, Тэгу и Токио. Также в 2019 году на 27% вырос поток пассажиров, следующих через аэропорт с пересадкой.

"Новыми партнерами авиапредприятия стали авиакомпании Beijing Capital, Juneyao Airlines и Chengdu Airlines. Международная маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми направлениями: Сиань (Beijing Capital Airlines), Тайбэй (S7 Airlines), Дубай (Azur air). На внутрироссийских линиях авиакомпания S7 Airlines открыла регулярное прямое сообщение с Красноярском. Среди иностранных перевозчиков наибольший вклад в развитие аэропорта в 2019 году внесла южнокорейская авиакомпания Eastar Jet, а среди отечественных - авиакомпания S7 Airlines", - уточняется в сообщении.

Аэропорт Владивостока - один из самых современных на Дальнем Востоке. Он был полностью модернизирован в 2012 году к проходившему в приморской столице саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).