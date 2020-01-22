{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские банки в 2019 году увеличили выдачу потребительских кредитов почти на 3%

По данным Национального бюро кредитных историй, самое большое их количество было выдано в декабре

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские банки в 2019 году выдали 19,45 млн потребительских кредитов, что на 2,7% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Несмотря на положительную динамику роста выдачи потребительских кредитов в целом по прошлому году, в его последнем квартале количество предоставленных гражданам кредитов оказалось ниже в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается подобного консервативного подхода в розничном кредитовании".

В НБКИ уточняют, что IV квартале 2019 года было зафиксировано снижение выдачи потребительских кредитов на 1,6% - до 5,21 млн по сравнению с тем же кварталом 2018 года.

При этом в декабре 2019 года было выдано самое большое за год количество потребкредитов (1,85 млн) - на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи за год.

В бюро кредитных историй отметили, что самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 году было отмечено в Москве (880,7 тыс. ), Московской области (821,1 тыс.), Краснодарском крае (755 тыс. ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Гарантированный пенсионный план. Как должна работать новая система накопительной пенсии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС