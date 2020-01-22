Российские банки в 2019 году увеличили выдачу потребительских кредитов почти на 3%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские банки в 2019 году выдали 19,45 млн потребительских кредитов, что на 2,7% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Несмотря на положительную динамику роста выдачи потребительских кредитов в целом по прошлому году, в его последнем квартале количество предоставленных гражданам кредитов оказалось ниже в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается подобного консервативного подхода в розничном кредитовании".

В НБКИ уточняют, что IV квартале 2019 года было зафиксировано снижение выдачи потребительских кредитов на 1,6% - до 5,21 млн по сравнению с тем же кварталом 2018 года.

При этом в декабре 2019 года было выдано самое большое за год количество потребкредитов (1,85 млн) - на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи за год.

В бюро кредитных историй отметили, что самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 году было отмечено в Москве (880,7 тыс. ), Московской области (821,1 тыс.), Краснодарском крае (755 тыс. ).