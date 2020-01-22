Источник: бывший вице-премьер Акимов может возглавить "Почту России"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, который ранее курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий, может стать генеральным директором "Почты России". Об этом ТАСС сообщил в среду источник, знакомый с ходом переговоров.

"Акимов может быть номинирован на должность гендиректора "Почты России". Такое предложение ему поступило и он, по моей информации, согласился", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Почты России" сообщили ТАСС, что в компании нет информации о смене генерального директора. "В 2019 году была успешно проведена реорганизация "Почты России" в акционерное общество, с гендиректором АО "Почта России" Николаем Подгузовым был заключен трудовой контракт сроком на пять лет - до 2024 года, в конце 2019 года была принята стратегия развития "Почты России" до 2030 года", - сообщили там.

В пресс-службе отметили, что компания демонстрирует хорошие экономические показатели, усиливает свою социальную функцию в регионах, идет модернизация почтовой инфраструктуры, запущена программа повышения заработных плат сотрудников отделений почтовой связи, сокращены контрольные сроки доставки отправлений.

В начале октября 2019 года совет директоров АО "Почта России" назначил генеральным директором компании Николая Подгузова, который с 2017 года был главой ФГУП "Почта России". Также совет директоров избрал состав правления "Почты России", куда вошли 13 человек, в том числе Подгузов и его заместители, и назначил экс-главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова зампредседателя совета директоров.

Перед заседанием совета директоров бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о формировании совета директоров АО "Почта России", который возглавил Акимов. Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд рублей. Согласно уставу, управлять деятельностью "Почты России" будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.