Глава "Лукойла" считает, что вопрос о выходе России из сделки ОПЕК+ в марте не стоит

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает, что вопрос о выходе России из сделки ОПЕК + не стоит. По его мнению, в настоящее время главной задачей является гибкое реагирование на изменения на рынке.

"Я думаю, что нет. Вопрос не стоит о выходе. Вопрос стоит о другом - о гибком реагировании на те изменения, которые происходят на рынке", - сказал он журналистам в кулуарах Давосского форума, отвечая на вопрос может ли в марте встать вопрос о выходе России из сделки ОПЕК+.

Алекперов отметил, что на очередной встрече министров ОПЕК+, которая планируется в марте, надо будет принять взвешенное решение относительно сделки с учетом обновленных данных по объемам мировой добычи нефти и спроса на нее, а также запасов нефти.

"Это будет зависеть от остатков, от динамики роста добычи в США. Да, в последнее время оно замедляется. Количество буровых сокращается. Потребление растет, все-таки потребление прогнозируется на 1,4 млн баррелей. Поэтому надо будет все эти неизвестные в одну формулу собрать и уже в марте взвешенно принять решение. Мы не хотим резких потрясений на рынке нефти", - подчеркнул Алекперов.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

Совместные проекты на Каспии

Алекперов заявил, что "Лукойл" планирует новые совместные проекты на Каспии государственной нефтекомпанией Азербайджана Socar, соглашение по ним стороны могут подписать в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы обсуждаем ряд проектов - это блок Нахичевань, морской блок и так называемая переходная зона на севере Апшерона. Наши геологи по крайней мере считают, что они перспективные", - сказал Алекперов.

"Мы сейчас с Socar будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума. Вы первые об этом слышите", - добавил он.