Фонд моногородов выдал первый беспроцентный заем предприятию в Удмуртии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Глазовская мебельная фабрика" (Глазов, Республика Удмуртия) получила первый в регионе беспроцентный заем Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) в размере 114 млн рублей сроком на семь лет. Соответствующее соглашение подписано в среду в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Это первая сделка под 0% годовых, первые деньги бесплатные, которые придут в Удмуртию. Для нас очень важно, что все три города - все моногорода Республики Удмуртия - они все получили меры поддержки Фонда моногородов", - сказала на церемонии подписания соглашения гендиректор фонда Моногорода.РФ Ирина Макиева.

По словам гендиректора предприятия Карима Касимова, средства фонда позволят завершить строительство второго завода и увеличить объем производимой продукции почти в два раза - с 1,5 до 2,5 млрд рублей. "Инвестиционный проект - общая сметная стоимость его 661 млн рублей. Выполнен очень большой объем работы, но для завершения строительства новой мебельной фабрики нам не хватает этих 114 млн рублей. Они пойдут на то, чтобы сделать освещение, на силовое электрооборудование и на полы. В сентябре 2020 года мы начнем принимать оборудование, и начнется пусконаладка", - сказал он, пояснив, что на новом предприятии будут работать 256 человек.

Структура финансирования проекта, как отметил Каримов, довольно сложная: 80 млн рублей получено от "Корпорации МСП", 230 млн рублей - от Фонда развития промышленности, в предприятие вложены частные инвестиции, кроме того, фонд Моногорода.РФ выделил в 2019 году средства на создание инженерной инфраструктуры.

"Те проекты, которые реализует Фонд развития моногородов, они одни из самых эффективных, потому что основываются на ожидании конкретного результата: рабочие места, налоговые поступления. Для Глазова и для Удмуртии фабрика - это рабочие места. Это очень непростая территория, "северная столица" [региона], 180 км до Ижевска, и вокруг территории Глазова - это Ярский, Юкаменский, Балезинский районы - это депрессивные районы, и там больше всего проблем", - пояснил глава республики Александр Бречалов, выразив надежду, что новое предприятие позволит улучшить обстановку в этой части региона.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе софинансированием расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах.